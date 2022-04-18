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futebol

Grêmio chega a marca negativa com Roger Machado no comando

Pela primeira vez o Tricolor ficou dois jogos sem balançar as redes dos rivais...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 17:05
Na tarde do último sábado, o Grêmio foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0 na Arena, o que elevou a pressão por bons resultados. Com o revés, o time de Roger Machado entrou na zona de rebaixamento, e a cobrança é para uma reação imediata a partir das próximas rodadas da competição. Campeão estadual, o Tricolor foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Mirassol.
>>> VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Além da falta de resultados no início da Série B, outro ponto que liga o sinal de alerta é a falta de bola na rede. Nos dois jogos da competição, o Tricolor não conseguiu furar a marcação da Ponte Preta e Chapecoense. Esta é a primeira vez que o Grêmio fica dois jogos sem marcar com Roger Machado no comando.
O Grêmio volta a campo na segunda divisão nacional nesta quinta-feira contra o Guarani, em Porto Alegre, às 16h30.
Crédito: GrêmiofoiderrotadopelaChapecoensena2ªrodadadaSérieB(Foto:LucasBubols/OnzexPress

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