Grêmio chega a acordo com Mancini, e América-MG ainda tenta segurar o treinador

O América-MG pode perder seu treinador para o Grêmio. O clube gaúcho fez uma proposta a Vagner Mancini e já acertou as bases contratuais para que ele assuma o comando da equipe tricolor. A ideia do Grêmio é ter Mancini imediatamente e fechar contrato até o fim de 2022 para tentar evitar a queda gremista à segunda divisão. Atualmente, o clube ocupa a 19ª colocação, com apenas 23 pontos em 26 jogos. A crise gremista se intensificou com a saída de Felipão, demitido na última semana. E O nome de Mancini agrada à diretoria e aos jogadores. Denis Abrahão, novo vice-diretor de futebol do Grêmio, é quem está a frente das tratativas e fez q investida no treinador americano, que vem fazendo boa campanha pelo Coelho, atual 11º colocado, com 31 pontos. O vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, ainda está disposto a fazer uma última investida por Roger Machado, mas a tendência é que o clube feche mesmo com Mancini.