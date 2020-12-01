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futebol

Grêmio chega a 14 jogos de invencibilidade; Veja os números

Tricolor conseguiu reagir sob o comando de Renato Gaúcho e está vivo nas três competições em disputa...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 18:08

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:08

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!
Após um período de turbulência e com diversas críticas dos torcedores, Renato Portaluppi deu a volta por cima recolocou o Grêmio no caminho das vitórias, onde o time subiu na classificação e avançou na Copa do Brasil e Libertadores da América.Com a vitória na última segunda-feira diante do Goiás, o Tricolor chegou a marca de 14 partidas de invencibilidade, algo comemorado internamente pelo elenco e comissão técnica.
Início
O primeiro jogo da invencibilidade veio no dia 14 de outubro, quando derrotou o Botafogo por 3 a 1. Desde então, o time de Portaluppi somou 11 vitórias e apenas dois empates.
Ataque
Até mesmo o setor ofensivo, antes criticado, conseguiu responder e conseguiu balançar a rede por 23 oportunidades. Apenas contra São Paulo e Corinthians o Tricolor deixou o campo sem marcar nenhum gol.
Desempenho do Grêmio14 jogos12 vitórias2 empatesGols marcados: 23Gols sofridos: 8

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