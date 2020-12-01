Grêmio chega a 14 jogos de invencibilidade; Veja os números

Após um período de turbulência e com diversas críticas dos torcedores, Renato Portaluppi deu a volta por cima recolocou o Grêmio no caminho das vitórias, onde o time subiu na classificação e avançou na Copa do Brasil e Libertadores da América.Com a vitória na última segunda-feira diante do Goiás, o Tricolor chegou a marca de 14 partidas de invencibilidade, algo comemorado internamente pelo elenco e comissão técnica.