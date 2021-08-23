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futebol

Grêmio busca a quinta semifinal da Copa do Brasil em seis anos

Desde a temporada que foi campeão, o Tricolor só ficou de fora dos quatro melhores do torneio apenas uma vez...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 20:20
Crédito: Divulgação/Grêmio
A partir da próxima quarta-feira, o Grêmio abre a série das quartas de final da Copa do Brasil e o adversário é o Flamengo, de Renato Gaúcho e Cia.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diferente das outras temporadas, o Tricolor olha para o torneio de mata-mata como segundo plano e não coloca uma pressão em cima da competição.
Porém, mesmo sem a expectativa pelo título como em anos anteriores, o Grêmio vai tentar ao menos uma vaga na semifinal do torneio, algo que aconteceu com frequência nas últimas edições.
Desde a temporada 2016, quando o Grêmio saiu com o título, o Tricolor chegou a semi em quatro oportunidades. Apenas em 2018, quando justamente pegou o Flamengo pelo caminho, a equipe do Rio Grande não conseguiu avançar.
Confira o desempenho:
2020 – Finalista2019 – Semi2018 - Quartas2017 - Semi2016 - Campeão

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