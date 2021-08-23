Grêmio busca a quinta semifinal da Copa do Brasil em seis anos

Crédito: Divulgação/Grêmio

A partir da próxima quarta-feira, o Grêmio abre a série das quartas de final da Copa do Brasil e o adversário é o Flamengo, de Renato Gaúcho e Cia.

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Diferente das outras temporadas, o Tricolor olha para o torneio de mata-mata como segundo plano e não coloca uma pressão em cima da competição.

Porém, mesmo sem a expectativa pelo título como em anos anteriores, o Grêmio vai tentar ao menos uma vaga na semifinal do torneio, algo que aconteceu com frequência nas últimas edições.

Desde a temporada 2016, quando o Grêmio saiu com o título, o Tricolor chegou a semi em quatro oportunidades. Apenas em 2018, quando justamente pegou o Flamengo pelo caminho, a equipe do Rio Grande não conseguiu avançar.

Confira o desempenho: