  • Grêmio bate Ypiranga, mas não consegue evitar clássico contra o Inter na semifinal do Gaúcho
Grêmio bate Ypiranga, mas não consegue evitar clássico contra o Inter na semifinal do Gaúcho

Tricolor jogou bem e conseguiu terminar a fase de classificação na vice-liderança do Gauchão; caso tivesse feito mais um gol, combinação mudaria...
LanceNet

12 mar 2022 às 18:28

Na Arena, o Grêmio recebeu o Ypiranga e venceu por 2 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. Porém, o triunfo não deu ao Tricolor a liderança na fase de classificação e o time encerra na vice-liderança, com 21 pontos. Isso significa que na semifinal a equipe terá o arquirrival Internacional pela frente. O outro confronto será do Ypiranga, que terminou em primeiro, contra o Brasil de Pelotas, quarto colocado.
PRESSÃO DO GRÊMIO
Disposto a dar uma resposta ao seu torcedor após derrota no Gre-Nal no meio de semana, o Grêmio iniciou a partida com o pé no acelerador e deu trabalho ao Ypiranga-RS. Em uma das principais oportunidades, Campaz bateu uma falta que passou rente ao poste.
GOL OLÍMPICO
Melhor em campo, Campaz chamava a responsabilidade e anotou um lindo gol olímpico, que foi muito comemorado pelos companheiros.
TRAAAAAVE
Campaz era o cara do jogo e por muito pouco não ampliou. O colombiano recebeu na entrada da área e soltou o pé. A bola ganhou altura e explodiu no travessão.
VOLUME GREMISTA
Na volta do intervalo, o Grêmio permaneceu em cima e criou boas chances com Campaz e Diego Barbosa. O goleiro Edson chegou a salvar o Ypiranga-RS em chute do lateral.
BITELLO
Campaz recebeu na intermediária e tocou rapidamente para Bitello, que avançou com a bola e acertou o cantinho de Edson, 2 a 0.
EXPULSÃO
Na reta final do confronto, Jefferson perdeu a cabeça com uma falta marcada pela arbitragem, xingou o assistente e recebeu o cartão vermelho, fato que deixou o Ypiranga-RS com 10 jogadores em campo.
PRESSÃO
Apesar da superioridade numérica em campo, o Grêmio não conseguiu o gol que dava a liderança do Gauchão.GRÊMIO 2 X 0 YPIRANGALocal: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 12/3/2022– 16h30Árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)Auxiliares: Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Otávio Legramanti (RS)Público/renda: 7.652 pagantes/R$ 241.330,00Cartões amarelos: Villasanti (GRE), (YPI)Cartões vermelhos: Jefferson (YPI)Gols: Campaz (25’/1ºT - 1x0) Bitello (18’/2ºT - 2x0)
GRÊMIO: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Bitello (Lucas Silva, aos 34/2ºT), Villasanti e Campaz (Vini Paulista, aos 34/2ºT); Gabriel Silva (Benítez, aos 27/2ºT), Elias e Janderson. Técnico: Roger Machado.
YPIRANGA-RS: Edson. Gedeilson (Guilherme Amorim, ao 0/2ºT), Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego (Marcão, aos 38/2ºT); Lorran (Jefferson, aos 17/2ºT), Robson e Lennon (Windson, aos 27/2ºT); Erick, Matheus Santos (Marcelinho, aos 17/2ºT), Hugo Almeida. Técnico: Luizinho Vieira.
Crédito: JogadoresdoGrêmiocomemoramgoldiantedoYpiranga(Foto:reprodução/TwitterGrêmio

