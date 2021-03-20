futebol

Grêmio bate o Aimoré, mantém o 100% e assume a liderança

Recheado de garotos, o Tricolor levou a melhor diante do rival e dorme na ponta do campeonato...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 21:59

Na Arena, o Grêmio venceu o Aimoré por 2 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. Agora, a equipe fica com 9 pontos. Enquanto isso, o Aimoré é o 7º, com 6 pontos.
Calendário
O Tricolor volta a campo na segunda-feira, diante do São José, fora de casa. O Aimoré encara o Pelotas, no meio da próxima semana, fora de casa.
Ataque contra Defesa
O Aimoré até tentou criar alguma armadilha para o Grêmio e teve uma boa chance com Neto Baiano. Daí para frente só deu Grêmio. Veloz nas jogadas, o Tricolor enfileirava boas chances, mas só balançou a rede aos 32 minutos. Após sofrer pênalti, Guilherme Azevedo chamou a responsabilidade e deslocou o goleiro, 1 a 0. Nos minutos finais, ainda teve tempo para mais um gol. Raul falhou e Ricardinho deu mais tranquilidade ao time da casa.
Paredão
Na etapa final o grande nome do jogo foi o goleiro Brenno. No prejuízo, o Aimoré se lançou ao ataque e teve ao menos três chances claras. Em todas, Brenno apareceu e fez milagres. Na defesa mais absurda, o arqueiro pegou uma cara a cara com Neto Baiano após cruzamento rasteiro.
Grêmio mais lento
Com o resultado garantido, o Tricolor tirou o pé na etapa final e apenas administrou o placar para alegria do seu torcedor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

