Grêmio atropela Ayacucho e encaminha classificação para próxima fase da Libertadores

Pela partida de ida da 2ª fase da Libertadores, na Arena do Grêmio, o Grêmio massacrou o Ayacucho, do Peru, pelo placar de 6 a 1 e encaminhou sua classificação para a terceira fase. Destaque para Diego Souza, que marcou três gols. David Braz, Ferreirinha e Guilherme Azevedo marcaram os outros três para o Imortal. Quina descontou para o time peruano.O jogo de volta acontece no dia 16 de março, no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pois as autoridades peruanas não autorizaram a realização da partida em terras peruanas. O vencedor deste confronto enfrenta quem passar do duelo entre Unión Española-CHI e Independiente Del Valle-EQU. A partida de ida terminou 1 a 0 para o time chileno, que jogou em casa.
GRÊMIO MARCA O PRIMEIRO LOGO DE CARANão tinha dado nem tempo de suar a camisa e o Grêmio já conseguiu abrir o marcador. A bola é levantada na área, o goleiro Cavallotti sai do gol, mas não consegue afastar o perigo. Pinares ficou com a bola e passou para David Braz estufar a rede: 1 a 0, aos 3 minutos.
DOMÍNIO TOTAL E SEGUNDO GOL DO IMORTALO Grêmio amassava o Ayacucho. O ataque do Imortal criava uma chance atrás da outra. Diego Souza (duas vezes) e Ferreirinha poderiam ter ampliado, mas o goleiro Cavallotti e a defesa peruana evitaram que o segundo gol fosse marcado.
Mas, aos 27 minutos, o time do Ayacucho não conseguiu evitar que o segundo gol fosse marcado. Pinares acertou um ótimo passe em profundidade para Ferreirinha, que driblou o goleiro e só empurrou para o fundo do gol: 2 a 0 para o Grêmio.
PASSEIO DO GRÊMIOCinco minutos depois do gol de Ferreirinha, Alisson sofre falta dentro da área e árbitro marca pênalti. Diego Souza bateu muito bem e fez mais um para o Grêmio: 3 a 0. Aliás, foi também de Diego Souza, aos 40 minutos, o 4º gol, em ótima finalização.
IMORTAL PISA O PÉ NO FREIOO Grêmio voltou diferente do intervalo. Apesar de ter criado algumas oportunidades para ampliar o marcador no início da etapa complementar, o time comandado por Renato Gaúcho não mantinha o ritmo avassalador da primeira etapa.
AYACUCHO DESCONTAValente, os peruanos aproveitaram que o Grêmio havia diminuído o ritmo e conseguiram marcar o gol de honra. Após cobrança de escanteio, Vanderlei não conseguiu afastar o perigo. Quina aproveitou e marcou o de honra.
GRÊMIO ACELERA E AMPLIA AINDA MAIS A GOLEADAO gol do Ayacucho acordou o Grêmio. Os comandados de Renato Gaúcho foram para cima dos peruanos e conseguiram ampliar ainda mais a goleada. O quinto gol saiu aos 33. Guilherme recebeu o passe, dominou e bateu no cantinho para fazer 5 a 1. Sete minutos depois, Diego Souza passou por vários jogadores peruanos e marcou um golaço para fechar a goleada: 6 a 1.
GRÊMIO 6 x 1 AYACUCHO – JOGO DE IDA DA 2ª DA LIBERTADORESEstádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data: 10 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Augusto Aragón (EQU)Assistentes: Byron Romero (EQU) e Andres Tola (EQU)Cartões amarelos: (GRE), Salazar, Jesús Mendieta, Firpo (AYA)Cartões vermelhos:GOLS: David Braz, 03’/1ºT, Ferreirinha, 27’/1ºT, Diego Souza, aos 32’ e 40’/1ºT, Quina, aos 27’/2ºT, Guilherme Azevedo, aos 33’/2ºT e Diego Souza, aos 40’/2ºT.
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa (Cortez, no intervalo); Maicon (Guilherme Azevedo, aos 16’/2ºT), Matheus Henrique (Lucas Silva, aos 32’/2ºT) e Pinares (Thaciano, aos 29’/2ºT); Alisson (Isaque, aos 16’/2ºT), Ferreirinha e Diego Souza.
AYACUCHO (Técnico: Walter Fiori)Cavallotti; Salazar (Pablo Lavandeira, aos 34’/2ºT), Carlos Beltrán, Minzum Quina e Jesús Mendieta (Aguirre, aos 46’/2ºT); Guillermo Firpo, Leandro Sosa, Páucar (Aoki, no intervalo) e Robert Ardiles (Villamarín, aos 28’/2ºT); Pósito (Regalado, no intervalo) e Othiel Arce.