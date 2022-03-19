Grêmio aproveita chances, vence o Inter no Beira-Rio e encaminha vaga na final do Campeonato Gaúcho

Mesmo jogando fora de casa, o Grêmio aproveitou as chances que teve e venceu o Internacional por 3 a 0 na tarde deste sábado (19), no Beira-Rio, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Elias, Bitello e Diego Souza anotaram os gols da partida.
Agora, os rivais voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (23), às 22h15, na Arena do Grêmio, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2022.VANTAGEM TRICOLORApesar da partida ser no Beira-Rio, o Grêmio pareceu se sentir em casa na primeira metade da etapa inicial. Mesmo com maior posse de bola colorada no começo, o Tricolor Gaúcho se portou bem defensivamente e foi premiado.
Aos 10 minutos, Elias foi lançado, Kaique Rocha falhou no corte, e o atacante só tirou de Daniel para abrir o placar para o Tricolor. Já aos 23, em erro de Cuesta, Bitello arriscou de longe, viu o goleiro adversário tocar no bola, mas não evitar o segundo do Imortal.
INTER NERVOSODepois do baque por conta dos gols sofridos, o Internacional pouco conseguiu oferecer perigo ao gol defendido por Brenno. Nervoso, o time da casa abusou dos passes errados e quase não conseguiu finalizar.
Por sua vez, o Grêmio diminuiu o ritmo e ficou à espreita, esperando o melhor momento para contra-atacar. Sem muitas oportunidades, o Tricolor Gaúcho contou com Pedro Geromel, soberano na defesa, e levou o 2 a 0 para o intervalo.
BOAS CHANCES!O começo do segundo tempo foi movimentado no Beira-Rio. O Internacional começou pressionando e Liziero acabou parando em defesa de Brenno em chute de fora da área.
O Grêmio seguiu na estratégia de levar perigo em contra-ataques e, em um deles, Elias recebeu de Diego Souza e tentou duas vezes. Em ambas, o atacante parou nas defesas de Daniel. Campaz também parou no arqueiro. Pouco depois, o meia sofreu falta violenta de Paulo Victor, que acabou sendo expulso.
DIEGO SHOWZACom um a mais, o Grêmio conseguiu controlar melhor as ações do Internacional e criou algumas chances de ampliar. Apesar de chegar com a bola no chão, o Imortal Tricolor matou o jogo em um pênalti.
Aos 24 minutos, Elias invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Daniel. Com a penalidade marcada, Diego Souza foi para a cobrança e mandou no ângulo do arqueiro. Churín e Rildo ainda tentaram o quarto, mas não tiveram êxito. No fim, um 3 a 0 justo para o Tricolor no Beira-Rio.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X GRÊMIOLocal: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 19/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)Assistentes: Jose Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)Cartões amarelos: Victor Cuesta, Taison, Bruno Méndez (Internacional), Rodrigues, Lucas Silva, Diego Souza, Bruno Alves (Grêmio)Cartões vermelhos: Paulo Victor (Internacional)
GOLS: Elias Manoel (10'/1°T) (0-1), Bitello (23'/1°T) (0-2), Diego Souza (26'/2°T) (3-0)
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)Daniel; Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel (Johnny, aos 24'/2°T), Liziero, Edenilson (Bruno Méndez, aos 24'/2°T), Taison (Caio Vidal, aos 34'/2°T) e Maurício (Wesley Moraes, aos 0'/2°T); David.
GRÊMIO (Técnico: Róger Machado)
Brenno; Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva (Gabriel Silva, aos 31'/2°T), Villasanti, Bitello (Thiago Santos, aos 35'/2°T) e Campaz (Rildo, aos 42'/2°T); Elias Manoel e Diego Souza (Churín, aos 42'/2°T).