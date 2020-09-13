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futebol

Grêmio apresenta desempenho ruim como mandante no Brasileirão

Em quatro partidas disputadas, o Tricolor conseguiu apenas uma vitória e na estreia da competição...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 19:18
Crédito: Divulgação
Na tarde deste domingo, o Grêmio recebeu o Fortaleza e apenas empatou. O resultado impediu time gremista de vencer a segunda consecutiva e embalar na disputa das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.O resultado ruim em casa é só mais um dos tropeços do time como mandante nesta edição. Em quatro partidas, o time de Portaluppi ganhou apenas um jogo.
A única vitória do Grêmio na Arena aconteceu na estreia do Brasileirão, quando recebeu o Fluminense e levou a melhor por 1 a 0.
Nos outros três jogos dentro de casa, o Tricolor empatou sem gols com o Corinthians, foi superado pelo Sport e voltou a tropeçar no estádio diante do Fortaleza.
O próximo compromisso do Grêmio em casa é no domingo que vem, quando recebe o Palmeiras, a partir das 16h (Horário de Brasília).
Resultados na Arena:
Grêmio 1 x 0 FluminenseGrêmio 0 x 0 CorinthiansGrêmio 1 x 2 SportGrêmio 1 x 1 Fortaleza

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