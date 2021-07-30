Grêmio aposta no retrospecto de visitante com Felipão para encarar o Bragantino

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

Após alguns dias no interior de São Paulo, o Grêmio terá um desafio complicado neste sábado ao encarar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

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Na zona de rebaixamento do Brasileirão e pressionador para obter uma vitória, o Tricolor aposta no retrospecto como mandante sob o comando de Felipão.

Se dentro de casa nada funciona, longe de Porto Alegre o retrospecto é 100% nos três jogos disputados.