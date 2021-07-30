AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Grêmio aposta no retrospecto de visitante com Felipão para encarar o Bragantino

As três vitórias do Tricolor com o treinador ocorreu no posto de visitante...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 19:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 19:59
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação
Após alguns dias no interior de São Paulo, o Grêmio terá um desafio complicado neste sábado ao encarar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na zona de rebaixamento do Brasileirão e pressionador para obter uma vitória, o Tricolor aposta no retrospecto como mandante sob o comando de Felipão.
Se dentro de casa nada funciona, longe de Porto Alegre o retrospecto é 100% nos três jogos disputados.
Outro ponto que anima o Tricolor é o próprio Red Bull Bragantino. O time de Barbieri venceu apenas um jogo como mandante no Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Prefeitura de Linhares deve R$ 800 mil em direitos autorais, segundo o Ecad
Escritório de artistas acusa prefeitura do ES de calote e vai à Justiça
Linhares FC
Mudança de líder e golaço de voleio marcaram a segunda rodada da Série B Capixaba
Plantação de café da Fazenda Chapadão, em Linhares
"O trabalho no ES é muito bom, mas precisamos subir mais a régua", diz chefe da Embrapa Café

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados