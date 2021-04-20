Grêmio anuncia o seu novo vice-presidente

Após a eliminação precoce na Libertadores, o presidente Romildo Bolzan prometeu mudanças e deu início a elas com a saída de Renato Gaúcho. Agora, a novidade veio na diretoria, com Marcos Hermann, que será o novo vice-presidente.
Esta não é a primeira vez que o dirigente vai exercer o cargo. Entre 1997 e 1998, ele foi o vice do Tricolor.
Inicialmente, Hermann não quis aceitar o convite de Romildo Bolzan. Porém, a insistência do mandatário foi fundamental e o acordo foi selado.
Com o vice-presidente definido, cresce a expectativa do Grêmio para anunciar a chegada do novo comandante.
O favorito é o técnico Tiago Nunes, que está desempregado desde a sua saída do Corinthians e conta com a simpatia dos diretores gremistas.