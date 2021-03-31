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futebol

Grêmio anuncia desistência de contratar Borré

Clube emitiu comunicado alegando "insegurança do Clube quanto à hesitação do atleta" em assinar acordo com o Imortal...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 21:56

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 21:56
Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
O Grêmio anunciou formalmente, na noite dessa terça-feira (30), que não tentará por mais tempo a contratação do atacante colombiano Rafael Santos Borré, do River Plate.A alegação feita pelo Imortal é de que houve uma "preocupante hesitação" do atleta que atua no futebol argentino em assinar o vínculo oferecido pelo Tricolor, deixando o clube em dúvida sobre a real intenção de integrar o plantel gremista.
Assim, quem surge como o destino mais provável do jogador que tem seu vínculo com o River se encerrando no próximo mês de junho é o Brighton-ING. Segundo a mídia argentina, uma proposta já teria sido apresentada ao atleta de 25 anos de idade, algo que pode ter pesado para a suposta hesitação de Borré em firmar o acordo com o Grêmio.
Confira a nota oficial do Tricolor sobre Borré
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar que, em virtude de deliberação havida em reunião extraordinária do Conselho de Administração do Clube, realizada nesta data, desiste formalmente de firmar pré-contrato junto ao atleta Rafael Santos Borré.
A decisão se fundamenta, exclusivamente, na insegurança do Clube quanto à hesitação do atleta em firmar o referido instrumento, o que proporciona uma dúvida relevante quanto ao efetivo propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o elenco do Grêmio.
O Clube se mantém atento ao mercado com o objetivo de reforçar o grupo de atletas para as competições desta temporada de 2021.

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