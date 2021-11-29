Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio afasta Jean Pyerre e mais seis jogadores na reta final do Brasileirão

Em momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Tricolor iniciou uma limpa em seu elenco para as rodadas finais buscando uma reação contra o rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:34

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:34

Ameaçado de rebaixamento, o Grêmio deu início a uma limpa dentro do seu elenco e resolveu afastar sete jogadores na reta final do Brasileirão 2021 buscando uma última mobilização tentando se livrar da queda. Os nomes que não farão mais parte do grupo são Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz Fernando, Everton, Guilherme Guedes, Jean Pyerre e Paulo Miranda. A medida foi explicada pelo vice de futebol do clube, Dênis Abrahão.
- É verdade que os sete jogadores são dispensados. Uns de férias, outros machucados, outros querendo sair. A grande maioria, quase na sua totalidade, já estava com a cabeça em outro lugar - justificou Abrahão em coletiva nesta segunda-feira, ainda completando:
Denis Abrahão não escondeu a sua insatisfação com a postura do elenco na partida diante do Bahia, quando o Tricolor gaúcho conheceu mais uma derrota. Na avaliação dos diretores, a mobilização dos atletas para ajudar o time não era a esperada e o afastamento foi a solução encontrada.
Jean Pyerre e Paulo Miranda
Do grupo afastado, Jean Pyerre e Paulo Miranda são os atletas com maior destaque. O meia, inclusive, esteve presente na última sexta-feira, em Salvador, na derrota para o Bahia.
Z-4
Com 36 pontos, o Grêmio está na 18ª colocação e precisa ter um desempenho impecável para sair da zona de rebaixamento. Além disso, seus rivais diretos precisam tropeçar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento, gestão e dignidade: a transformação da saúde no ES
Imagem de destaque
De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?
Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados