Grêmio acumula série negativa sem vitórias

Nem mesmo a troca de técnico fez o Grêmio voltar a vencer. Após a queda na Libertadores da América, o Tricolor encarou o Caxias e não saiu do empate sem gols.
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O resultado, além de não recolocar o time na liderança do torneio estadual, também fez aumentar a seca de triunfos do Tricolor, que chegou a três partidas sem vencer.
O último triunfo aconteceu diante do Internacional. Na ocasião, o Tricolor conseguiu sair com a vitória em bela finalização de Léo Chú.
Neste domingo, em duelo na Arena, o Grêmio terá mais uma chance para quebrar a marca negativa diante do Novo Hamburgo.