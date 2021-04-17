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Grêmio acumula série negativa sem vitórias

Desde o triunfo contra o Internacional, o Tricolor não conseguiu mais vencer seus adversários...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:45
Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias
Nem mesmo a troca de técnico fez o Grêmio voltar a vencer. Após a queda na Libertadores da América, o Tricolor encarou o Caxias e não saiu do empate sem gols.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
O resultado, além de não recolocar o time na liderança do torneio estadual, também fez aumentar a seca de triunfos do Tricolor, que chegou a três partidas sem vencer.
O último triunfo aconteceu diante do Internacional. Na ocasião, o Tricolor conseguiu sair com a vitória em bela finalização de Léo Chú.
Neste domingo, em duelo na Arena, o Grêmio terá mais uma chance para quebrar a marca negativa diante do Novo Hamburgo.

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