Grêmio acumula série negativa sem vitórias

Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

Nem mesmo a troca de técnico fez o Grêmio voltar a vencer. Após a queda na Libertadores da América, o Tricolor encarou o Caxias e não saiu do empate sem gols.

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O resultado, além de não recolocar o time na liderança do torneio estadual, também fez aumentar a seca de triunfos do Tricolor, que chegou a três partidas sem vencer.

O último triunfo aconteceu diante do Internacional. Na ocasião, o Tricolor conseguiu sair com a vitória em bela finalização de Léo Chú.