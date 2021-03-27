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futebol

Grêmio acerta a chegada do lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo

Aos 35 anos, atleta foi indicado por Renato Gaúcho e fica no Tricolor até dezembro de 2021...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 19:19
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O lateral-direito Rafinha é o novo reforço do Grêmio. Após o presidente Romildo Bolzan descartar a chegada do atleta, ele mudou de ideia e costurou o acordo neste sábado. As informações são do portal UOL.
+ Olhos neles! Saiba quem são os artilheiros dos estaduais pelo BrasilA chegada de Rafinha é uma indicação do técnico Renato Gaúcho, que é fã do atleta e quer reforços de peso para o seu elenco. Aos 35 anos, o jogador estava no Olympiacos-GRE. Ao rescindir seu contrato, ele procurou o Flamengo, ex-clube, mas o negócio não aconteceu. Livre no mercado, o Grêmio surgiu com força e agora será o novo clube do atleta pelo menos até dezembro.
Rafinha tem uma breve passagem pelo Flamengo, mas marcou seu nome no clube da Gávea. Campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2019, ele também venceu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão, em 2020. Antes, pelo Bayern, Rafinha foi campeão sete vezes consecutivas do Campeonato Alemão, além de ter vencido a Liga dos Campeões da UEFA em 2013.
BorréCom a novela Rafinha sacramentada, agora fica a expectativa por Rafael Borré. O atacante do River Plate está com a proposta do Tricolor em mãos e deve responder neste domingo.

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