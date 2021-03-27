Grêmio acerta a chegada do lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O lateral-direito Rafinha é o novo reforço do Grêmio. Após o presidente Romildo Bolzan descartar a chegada do atleta, ele mudou de ideia e costurou o acordo neste sábado. As informações são do portal UOL.

+ Olhos neles! Saiba quem são os artilheiros dos estaduais pelo BrasilA chegada de Rafinha é uma indicação do técnico Renato Gaúcho, que é fã do atleta e quer reforços de peso para o seu elenco. Aos 35 anos, o jogador estava no Olympiacos-GRE. Ao rescindir seu contrato, ele procurou o Flamengo, ex-clube, mas o negócio não aconteceu. Livre no mercado, o Grêmio surgiu com força e agora será o novo clube do atleta pelo menos até dezembro.

Rafinha tem uma breve passagem pelo Flamengo, mas marcou seu nome no clube da Gávea. Campeão do Brasileiro e da Libertadores em 2019, ele também venceu a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão, em 2020. Antes, pelo Bayern, Rafinha foi campeão sete vezes consecutivas do Campeonato Alemão, além de ter vencido a Liga dos Campeões da UEFA em 2013.