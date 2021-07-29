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futebol

Grêmio abre série de treinos no interior de São Paulo

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor busca se reencontrar com a paz na cidade de Atibaia...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 15:05
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo no fim de semana, mas antes disso a equipe de Felipão vai ficar concentrada no interior de São Paulo, em Atibaia.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia é ter mais privacidade e tirar o time da pressão de Porto Alegre, onde os jogadores encontram com a torcida e são cobrados pelo momento ruim.
Até o jogo contra o Bragantino, Felipão e sua comissão técnica terá pela frente dois treinos nesta quinta-feira e um na sexta-feira.
Com 7 pontos conquistados, o Grêmio aparece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa pontuar de qualquer jeito.
Em 11 partidas, o Tricolor venceu apenas uma vez. No momento, a distância para o Sport, primeiro time do Z-4, está em quatro pontos.

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