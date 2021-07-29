Grêmio abre série de treinos no interior de São Paulo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo no fim de semana, mas antes disso a equipe de Felipão vai ficar concentrada no interior de São Paulo, em Atibaia.

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A ideia é ter mais privacidade e tirar o time da pressão de Porto Alegre, onde os jogadores encontram com a torcida e são cobrados pelo momento ruim.

Até o jogo contra o Bragantino, Felipão e sua comissão técnica terá pela frente dois treinos nesta quinta-feira e um na sexta-feira.

Com 7 pontos conquistados, o Grêmio aparece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e precisa pontuar de qualquer jeito.