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Gregore celebra vitória do Inter Miami e sequência como titular absoluto da equipe

Ex-capitão do Bahia, volante brasileiro celebra titularidade em equipe estadunidense do Inter Miami com vitória...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 15:58

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:58

Crédito: Divulgação / Inter Miami
Figura carimbada desde que chegou em solo norte-americano, o volante Gregore, tem sido homem de confiança do técnico Phill Neville. No último domingo, jogando com a presença do público, a equipe do meio-campista brasileiro venceu o Nashville e engatou sua quarta partida consecutiva sem derrota.O antigo capitão do Bahia, teve rápida adaptação ao estilo de jogo da MLS e agora espera continuar ajudando sua equipe nas próximas rodadas da competição.
- Nosso grupo é forte e estamos cientes que estamos evoluindo. Felizmente tivemos boas atuações recentemente, mas sábado já temos um jogo muito importante pela frente e precisamos vencer. - destacou
Com dezesseis pontos somados na classificação da Conferência Leste, o Inter Miami encara o New York City, no próximo sábado. Segundo Gregore, as expectativas para o duelo são as melhores possíveis.
- A confiança do nosso grupo está alta e todos estão se empenhando ao máximo para subir na classificação. Sabemos que um triunfo no sábado já vai nos ajudar bastante e vamos buscar a vitória desde o início. - finalizou.

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