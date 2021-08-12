Gregore celebra vitória do Inter Miami e sequência como titular absoluto da equipe

Crédito: Divulgação / Inter Miami

Figura carimbada desde que chegou em solo norte-americano, o volante Gregore, tem sido homem de confiança do técnico Phill Neville. No último domingo, jogando com a presença do público, a equipe do meio-campista brasileiro venceu o Nashville e engatou sua quarta partida consecutiva sem derrota.O antigo capitão do Bahia, teve rápida adaptação ao estilo de jogo da MLS e agora espera continuar ajudando sua equipe nas próximas rodadas da competição.

- Nosso grupo é forte e estamos cientes que estamos evoluindo. Felizmente tivemos boas atuações recentemente, mas sábado já temos um jogo muito importante pela frente e precisamos vencer. - destacou

Com dezesseis pontos somados na classificação da Conferência Leste, o Inter Miami encara o New York City, no próximo sábado. Segundo Gregore, as expectativas para o duelo são as melhores possíveis.