Greenwood quebra silêncio e pede desculpas por encontro com mulheres na concentração da seleção inglesa

Após Phil Foden se pronunciar sobre o polêmico encontro com duas mulheres no hotel em que a seleção inglesa estava concentrada na Islândia, Mason Greenwood também quebrou o silêncio. O jovem atacante do Manchester United, que apagou sua conta em uma rede social, se comunicou através do site oficial de seu clube.

- Tendo a chance de refletir sobre o que aconteceu, só posso pedir desculpas a todos pelo constrangimento que causei. Fui irresponsável ao quebrar o protocolo da Covid-19 que serve para proteger jogadores, staff e público. Em particular, quero me desculpar com Gareth Southgate por desapontá-lo quando ele mostrou confiança em mim. Jogar pela Inglaterra foi um dos momentos de mais orgulho na minha vida e só posso me culpar pelo grande erro. Prometo à minha família, aos fãs, ao Manchester United e à Inglaterra que aprendi a lição.De acordo com informações do tablóide “The Sun”, os dois jovens atletas, que debutaram pela seleção inglesa diante da Islândia, devem ser punidos e provavelmente não entrarão na convocação do próximo mês para outras três partidas, um amistoso e dois jogos da Liga das Nações contra País de Gales, Bélgica e Dinamarca, respectivamente.