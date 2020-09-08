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Greenwood quebra silêncio e pede desculpas por encontro com mulheres na concentração da seleção inglesa

Atacante do Manchester United publicou nota através do site oficial do clube após ser cortado do jogo contra a Dinamarca, nesta terça-feira. Foden também se pronunciou...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 09:12
Crédito: Haraldur Gudjonsson/AFP
Após Phil Foden se pronunciar sobre o polêmico encontro com duas mulheres no hotel em que a seleção inglesa estava concentrada na Islândia, Mason Greenwood também quebrou o silêncio. O jovem atacante do Manchester United, que apagou sua conta em uma rede social, se comunicou através do site oficial de seu clube.
- Tendo a chance de refletir sobre o que aconteceu, só posso pedir desculpas a todos pelo constrangimento que causei. Fui irresponsável ao quebrar o protocolo da Covid-19 que serve para proteger jogadores, staff e público. Em particular, quero me desculpar com Gareth Southgate por desapontá-lo quando ele mostrou confiança em mim. Jogar pela Inglaterra foi um dos momentos de mais orgulho na minha vida e só posso me culpar pelo grande erro. Prometo à minha família, aos fãs, ao Manchester United e à Inglaterra que aprendi a lição.De acordo com informações do tablóide “The Sun”, os dois jovens atletas, que debutaram pela seleção inglesa diante da Islândia, devem ser punidos e provavelmente não entrarão na convocação do próximo mês para outras três partidas, um amistoso e dois jogos da Liga das Nações contra País de Gales, Bélgica e Dinamarca, respectivamente.

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