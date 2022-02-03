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futebol

Greenwood não será mais convocado pela seleção da Inglaterra, diz portal

Acusado de agressão e estupro à namorada, também já foi barrado do Manchester United...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 12:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 12:46
Após ser afastado do Manchester United por conta das acusações de agressão e estupro a namorada, o atacante Mason Greenwood também não faz mais parte dos planos da seleção inglesa. De acordo com o portal 'The Sun', o técnico Gareth Southgate não irá mais convocar o jogador enquanto o processo estiver em andamento.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista
Liberado da prisão após pagamento de fiança na quarta-feira, Greenwood segue sendo investigado pela Polícia de Manchester. Mesmo após a saída da delegacia, os Red Devils proibiram o jogador de treinar ou frequentar as dependências do clube. O nome do jogador também já não consta mais no site oficial do clube inglês.
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Harriet Robson publicou, no último domingo, imagens com hematomas e a boca sangrando. Ela afirma que o jogador a agrediu, além de tentar forçá-la a fazer sexo com ele. Alguns jogadores do elenco do Manchester United já deixaram de seguir Greenwood nas redes sociais, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Sancho e Pogba.
Crédito: Greenwoodéacusadodeestuproeagressãoànamorada(PAULELLIS/AFP

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