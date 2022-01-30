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futebol

Greenwood é preso após acusações de agressão e estupro à namorada

Meio-campista de 20 anos do Manchester United está sob custódia da polícia local...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 15:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 15:34

O meio-campista Mason Greenwood, do Manchester United, foi preso neste domingo após acusações de agressão e estupro feitas pela namorada. De acordo com o jornal 'The Sun', a polícia de Manchester afirmou que o atleta de 20 anos está sob custódia e um porta-voz da autoridade local comentou sobre o assunto.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica
- A polícia foi informada hoje cedo (domingo, 30 de janeiro) de imagens e vídeos de mídia social online postados por uma mulher relatando incidentes de violência física. Uma investigação foi iniciada e, após investigações, podemos confirmar que um homem de 20 anos foi preso por suspeita de estupro e agressão - disse.
+ Manchester United suspende atacante após namorada expor imagens de violência doméstica
Na manhã deste domingo, Harriet Robson, namorada de Greenwood, publicou nas redes sociais fotos e vídeos de hematomas das agressões de Greenwood. Em um dos vídeos, a jovem aparece com a boca cortada, coberta de sangue. O Manchester United afastou o jogador e afirmou que o atleta não voltará a atuar ou treinar até 'novo aviso'.
Crédito: Greenwoodésuspeitodeagredireestupraranamorada(PAULELLIS/AFP

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