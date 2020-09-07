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Greenwood e Foden são cortados da seleção inglesa após encontro com duas mulheres em hotel na Islândia

Após a vitória contra a Islândia, jogadores levaram duas mulheres para o quarto de hotel em que a Inglaterra estava concentrada, desrespeitando protocolos da Covid-19...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 10:03
Crédito: AFP
Mason Greenwood e Phil Foden foram cortados da seleção inglesa. Os jovens atletas tiveram suas imagens circulando nas redes sociais no quarto de hotel em que a Inglaterra estava concentrada, mas com duas mulheres islandesas, quebrando as regras do protocolo sanitário de prevenção à Covid-19.Depois da vitória sobre a Islândia por 1 a 0, a seleção inglesa viaja nesta segunda para encarar a Dinamarca nesta terça pela Liga da Nações. Ambos já não participaram da atividade com o restante do elenco nesta manhã e o técnico Gareth Southgate deve abordar o assunto em coletiva de imprensa.
Uma das garotas que não quis ser identificada deu entrevista para o portal “DV”, da Islândia, e afirmou que os atletas não disseram nada sobre as regras e os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.
- Nós não tínhamos ideia sobre essas regras (da Covid-19), eles nunca disseram que não podíamos fazer imagens.
Os dois jovens jogadores de Manchester United e Manchester City receberam suas primeiras convocações para defender a camisa de seu país, mas já se envolveram em polêmica. Greenwood e Foden se juntam a Harry Maguire, que também foi desconvocado após se envolver em briga na Grécia durante as férias.

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