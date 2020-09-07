Greenwood e Foden são cortados da seleção inglesa após encontro com duas mulheres em hotel na Islândia

Crédito: AFP

Mason Greenwood e Phil Foden foram cortados da seleção inglesa. Os jovens atletas tiveram suas imagens circulando nas redes sociais no quarto de hotel em que a Inglaterra estava concentrada, mas com duas mulheres islandesas, quebrando as regras do protocolo sanitário de prevenção à Covid-19.Depois da vitória sobre a Islândia por 1 a 0, a seleção inglesa viaja nesta segunda para encarar a Dinamarca nesta terça pela Liga da Nações. Ambos já não participaram da atividade com o restante do elenco nesta manhã e o técnico Gareth Southgate deve abordar o assunto em coletiva de imprensa.

Uma das garotas que não quis ser identificada deu entrevista para o portal “DV”, da Islândia, e afirmou que os atletas não disseram nada sobre as regras e os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.

- Nós não tínhamos ideia sobre essas regras (da Covid-19), eles nunca disseram que não podíamos fazer imagens.