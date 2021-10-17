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Grealish pode ser interrogado como testemunha em acusação de estupro de Mendy, do Manchester City

Contratação mais cara da história do clube inglês, jogador foi visto junto com o lateral-esquerdo no dia do suposto estupro a uma adolescente. Atleta deverá depor em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 10:16

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 10:16

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Se dentro de campo a situação do Manchester City é confortável, fora das quatro linhas o clube passa por problemas. Desde o fim de agosto, o clube tem visto seu nome nas páginas policiais por conta da prisão do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que é acusado por uma série de estupro e abuso sexual, entre eles um cometido contra uma menor de idade, no dia 23 de agosto.Agora, porém, a história ganhou um novo capítulo e envolve o meia-atacante Jack Grealish, contratado na última janela de transferências por 100 milhões de libras (R$ 724 milhões na época). Segundo o jornal "The Sun", o camisa 10 do time de Pep Guardiola estava com Mendy no dia que o crime contra a adolescente aconteceu.
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Horas antes da suposta agressão, Grealish foi visto junto com Mendy em uma boate. Junto dos dois, estava também o argelino Riyad Mahrez. No entanto, apesar da presença dos atacantes na festa, nenhum deles estava com o lateral em sua casa, onde teria acontecido o estupro.
Mendy será julgado no dia 24 de janeiro de 2022 e segue em prisão preventiva até lá. Grealish deverá comparecer para julgamento no dia 15 de novembro para detalhar o que aconteceu antes do francês ir para casa. Neste momento, Mahrez não é tratado como testemunha pelas autoridades inglesas e não deverá depor.
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- Eles começaram a socializar em um lugar e seguiram para lugares diferentes naquela noite. Grealish e Mahrez não voltaram para a casa de Mendy. Infelizmente, o que começou como uma noite divertida na boate terminou com algumas acusações muito sérias - disse uma fonte ao jornal "The Sun".

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