Grealish pode ser interrogado como testemunha em acusação de estupro de Mendy, do Manchester City

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Se dentro de campo a situação do Manchester City é confortável, fora das quatro linhas o clube passa por problemas. Desde o fim de agosto, o clube tem visto seu nome nas páginas policiais por conta da prisão do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que é acusado por uma série de estupro e abuso sexual, entre eles um cometido contra uma menor de idade, no dia 23 de agosto.Agora, porém, a história ganhou um novo capítulo e envolve o meia-atacante Jack Grealish, contratado na última janela de transferências por 100 milhões de libras (R$ 724 milhões na época). Segundo o jornal "The Sun", o camisa 10 do time de Pep Guardiola estava com Mendy no dia que o crime contra a adolescente aconteceu.

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Horas antes da suposta agressão, Grealish foi visto junto com Mendy em uma boate. Junto dos dois, estava também o argelino Riyad Mahrez. No entanto, apesar da presença dos atacantes na festa, nenhum deles estava com o lateral em sua casa, onde teria acontecido o estupro.

Mendy será julgado no dia 24 de janeiro de 2022 e segue em prisão preventiva até lá. Grealish deverá comparecer para julgamento no dia 15 de novembro para detalhar o que aconteceu antes do francês ir para casa. Neste momento, Mahrez não é tratado como testemunha pelas autoridades inglesas e não deverá depor.

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