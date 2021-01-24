Gre-Nal, clássico na Inglaterra e mais...saiba onde assistir aos jogos de domingo

Neste domingo (24), a bola rola para importantes confrontos no Brasil. Às 16h, o clássico Gre-Nal movimenta o Brasileirão. No mesmo horário, o Plmerias visita o Ceará, e o Flamengo joga contra o Athletico-PR. Mais tarde, o Santos recebe o Goiás. Às 20h30, o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo encerra o dia de futebol.
Na Europa, Manchester United e Liverpool se enfrentam na Copa da Inglaterra, o Bayern de Munique visita o Schalke 04 na Bundesliga, o Barcelona enfrenta o Elche em La Liga, além dos jogos de Juventus e Lazio no Italiano.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
8h15 - Fortuna Sittard x AjaxCampeonato HolandêsOnde assistir: ESPN Brasil
8h30 - Juventus x BolognaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e Estádio TNT
9h - Chelsea x Luton TownCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
11h - Hellas Verona x NapoliCampeonato ItalianoOnde assistir: TNT e Estádio TNT
11h30 - Schalke 04 x Bayern de MuniqueCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
11h30 - Brentford x LeicesterCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
12h15 - Elche x BarcelonaCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN
14h - Lazio x SassuoloCampeonato ItalianoOnde assistir: Band, TNT e Estádio TNT
14h - Manchester United x LiverpoolCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
16h - Athletico-PR x FlamengoCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Globo (menos SP, PR, PE, CE e RS) e twitch.tv
16h - Ceará x PalmeirasCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Globo (para SP, PR e PR), TNT (menos CE) Premiere e Estádio TNT
16h - Internacional x GrêmioCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Globo (só RS) e Premiere
16h - Cruzeiro x NáuticoCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Globo (para o PE) Sportv e Premiere
17h - Atlético de Madrid x ValenciaCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
18h15 - Santos x GoiásCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
18h15 - Sport x BahiaCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
18h15 - Atlético-GO x FortalezaCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
18h15 - Athletico-PR x Atlético-MGCampeonato Brasileiro Sub-20 FinalOnde assistir: Band e Sportv 2
20h30- Fluminense x BotafogoCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Sportv (menos RJ) e Premiere