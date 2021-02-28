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'Gratidão é a palavra que define', diz Victor em seu último jogo pelo Galo

O goleiro, com 424 jogos, encerrou sua carreira no futebol após o duelo contra a URT, na estreia alvinegra no Campeonato Mineiro...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:39

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 20:39
Crédito: Victor encerra sua trajetória no Galo com 424 jogos e muitos títulos-(Pedro Souza/Atlético-MG
Tudo conspirou para que a despedida de Victor do Atlético-MG fosse com festa e justas homenagens. A vitória sobre a URT por 3 a 0, na estreia do Campeonato Mineiro, foi um ingrediente a mais em um dia que marcará a história do maior goleiro da história do Galo, com 424 jogos e muitos títulos. O “Santo do Galo” conclui sua trajetória no campo de jogo com Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e quatro Campeonatos Mineiro, além de dois vice-campeonatos Brasileiros. Fora das quatro linhas, será gerente de futebol do clube até dezembro. Com a emoção à vista na sua fala pós jogos, Victor agradeceu pelos momentos no Atlético e falou da decisão de encerrar a carreira, aos 38 anos, e nove de Galo, chegando ao time mineiro em 2012, vindo do Grêmio. -Difícil falar algo no calor da emoção. Gratidão é a palavra que define. Tudo que o futebol proporcionou, poderia terminar a carreira se não fosse pelo Atlético. Pensei muito em tomar a decisão. Sensação de um dever cumprido, de um legado deixado. Agradeço muito ao torcedor, aos atletas, a minha família. Agradecer a essa família que é o Atlético-MG. Feliz de deixar o clube numa condição melhor que cheguei, com grandes conquistas, jogos e legado-disse.
As homenagens seguiram com exibição de vídeos sobre a passagem de Victor pelo Galo, entre outros afagos ao goleiro, que entra para o grupo de ídolos eternos da equipe alvinegra.

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