Grassi é herói e garante empate entre Figueirense e Barra pelo Catarinense

Nesta quarta-feira (26), Barra e Figueirense se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Em campo, os mandantes foram melhores no início dos dois tempos, mas houve equilíbrio em toda a partida. Na reta final, Bruno Grassi defendeu pênalti batido por Muriel e garantiu o empate no placar.
O Figueira chegou ao seu segundo empate na competição e ocupa a sexta colocação com dois pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe encara o Concórdia, no sábado (29), às 16h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Barra conseguiu seu primeiro tento e tenta a primeira vitória no mesmo dia, às 19h, contra o Avaí, na Ressacada.DUELO EQUILIBRADO!A primeira boa oportunidade da partida aconteceu com o Figueirense. Aos 12 minutos, Muriel cruzou para Índio, que ganhou pelo alto, a bola sobrou para Andrew, mas Bruno Grassi fez a defesa. O duelo estava bem equilibrado no meio-campo, com as equipes não conseguindo criar grandes chances.
Mais tarde, Beberibe aproveitou erro na saída do Figueirense, invadiu a área e foi derrubado por Luis Fernando. Os jogadores do Barra reclamaram de pênalti, porém a arbitragem mandou seguir. Em seguida, Oberdan pegou sobra após escanteio, bateu de primeira e levou perigo.
GRASSI HERÓI!A segunda etapa começou com o Barra sendo melhor, pressionado na saída de bola, mas não criando grandes oportunidades. Por sua vez, o Figueirense esfriou a partida com passes no campo defensivo.
Aos 35 minutos, Paolo finalizou, a bola pegou no braço de Luiz Otávio e o juiz marcou pênalti para o Figueirense. Na cobrança, o goleiro Bruno Grassi defendeu o chute de Muriel e deixou o 0 a 0 no placar. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Barra x Figueirense Local: Estádio Hercilio Luz, Santa CatarinaData/horário: 26/01/2021 - 19h (de Brasília) Árbitro: Edson da SilvaAssistente 1: Helton NunesAssistente 2: Bruno Muller Cartões amarelos: Oberdan (Figueirense), Cleyton (Barra)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
BARRA (Técnico: Matheus Costa)
Bruno Grassi; Lenon, Cleyton, Fredson e Dudu Paraíba; Felipe Baiano (PH Guimarães - intervalo - Luiz Otávio 25'/2T)), Arthur e Renatinho (Wallace - 42'/2T); Dudu Silva, Diego Ceará (Vitinho 19/1T) e Dudu Beberibe (Pereira 25'/2T).
FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)
Rodolfo Castro; Muriel, Luís Fernando, Mauricio e Zé Mário; Clayton (Uesley Gaúcho 41'/2T), Oberdan e Kauê (Rickelmy 29'/2T); Andrew, Thiaguinho (Paolo 18'/2T) e Índio (Luis Gustavo 29'/2T).