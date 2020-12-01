Grasseli cobra reação do Vasco: 'Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa'

Crédito: Alexandre Grasseli é auxiliar-técnico da comissão permanente do Vasco (Reprodução/VascoTV

Foi um resultado que traduziu a atuação do Vasco. A goleada sofrida em casa, para o Ceará, resultou em cobranças logo após a partida, ainda em São Januário. O auxiliar-técnico - interino na ausência de Ricardo Sá Pinto, com Covid-19 - afirmou que jogadores e comissão técnica foram cobrados.

- Todos nós temos responsabilidade. Atletas, comissão técnica... Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa. E tenham certeza que todos sentiram e foram cobrados no vestiário - garantiu Grasseli.

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Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O próximo desafio, porém, é pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, contra o Defensa y Justicia.