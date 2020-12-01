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Grasseli cobra reação do Vasco: 'Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa'

Auxiliar tem sido o técnico principal do Vasco na ausência de Ricardo Sá Pinto, diagnosticado com Covid-19, e revelou cobrança interna após goleada para o Ceará...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 21:03

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 21:03

Crédito: Alexandre Grasseli é auxiliar-técnico da comissão permanente do Vasco (Reprodução/VascoTV
Foi um resultado que traduziu a atuação do Vasco. A goleada sofrida em casa, para o Ceará, resultou em cobranças logo após a partida, ainda em São Januário. O auxiliar-técnico - interino na ausência de Ricardo Sá Pinto, com Covid-19 - afirmou que jogadores e comissão técnica foram cobrados.
- Todos nós temos responsabilidade. Atletas, comissão técnica... Todos temos nossa responsabilidade diante dessa derrota vergonhosa. E tenham certeza que todos sentiram e foram cobrados no vestiário - garantiu Grasseli.
-> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Com o resultado, o Vasco segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O próximo desafio, porém, é pela Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, contra o Defensa y Justicia.
- A cobrança foi feita aos jogadores, à comissão técnica. A gente sabe disso. A mensagem que a gente passa é de que fomos cobrados. Jogadores, comissão técnica. Todos. Não podemos mais viver situações, inconstâncias como essa. Vamos continuar trabalhando. No futebol, as coisas só melhoram com trabalho. Vamos superar. Nossa resposta tem que ser maior que a de todos - avaliou o treinador.

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