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futebol

'Grandeza se mede pela conduta', diz Lugano após vitória do São Paulo

Superintendente de relações institucionais do Tricolor elogia postura da equipe na Vila Belmiro. Vitória contra o Guarani colaborou com a classificação do Corinthians...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:33

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:33
Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium
Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, fez elogios à postura da equipe reserva escalada por Fernando Diniz no duelo contra o Guarani, neste domingo, na Vila Belmiro. A vitória por 3 a 1 acabou ajudando o Corinthians, que disputava a classificação às quartas com o Bugre e avançou ao vencer o Oeste em Barueri por 2 a 0.
"Classificados em primeiro no grupo, partimos agora para um jogo difícil contra o Mirassol. Grandeza não se mede apenas pelas conquistas e pelo patrimônio. Se mede também pela forma como se comporta. Pela conduta. Não poderia ser diferente. Temos história e essência para honrar. Valores necessários para jogar aqui. Valores que vão além do esporte", escreveu o uruguaio.O São Paulo classificou-se em primeiro lugar de seu grupo e ganhou o direito de jogar contra o Mirassol, nas quartas de final, no Morumbi. A Federação Paulista deve confirmar data e horário deste duelo nesta segunda.

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