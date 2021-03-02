Grande nome do Krasnodar, Wanderson quer fim de temporada com vitórias na Rússia

Crédito: Divulgação/Krasnodar

No Krasnodar há três temporadas e em alta no futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson revelou o desejo de todos no grupo em encerrar bem a época. Segundo o jogador, o elenco vem trabalhando muito para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas.

- Estamos trabalhando muito para encerrarmos o ano com bons resultados. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo para que as coisas saiam como estamos planejando.Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e terminar a disputa com uma vaga na Liga Europa.