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futebol

Grande nome do Krasnodar, Wanderson quer fim de temporada com vitórias na Rússia

Brasileiro está há três temporadas no clube e busca encerrar o ano com boas atuações...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 11:23
Crédito: Divulgação/Krasnodar
No Krasnodar há três temporadas e em alta no futebol russo, o meia-atacante brasileiro naturalizado belga Wanderson revelou o desejo de todos no grupo em encerrar bem a época. Segundo o jogador, o elenco vem trabalhando muito para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas.
- Estamos trabalhando muito para encerrarmos o ano com bons resultados. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo para que as coisas saiam como estamos planejando.Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e terminar a disputa com uma vaga na Liga Europa.
- Queremos encerrar a liga com boas apresentações e com vitórias. O elenco vem trabalhando muito por isso. Queremos uma vaga na Liga Europa.

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