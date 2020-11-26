Grande dúvida no Fortaleza para enfrentar o Goiás está no comando de ataque

A definição da montagem do 11 inicial que entrará em campo pelo Fortaleza nessa quinta-feira (26) diante do Goiás na Arena Castelão passa por uma dúvida que deve ser efetivamente sanada apenas na confirmação da escalação por parte do Leão do Pici.

Isso porque Bergson e Wellington Paulista aparecem em condições de assumir a responsabilidade de serem titulares no posto no compromisso que vale pela 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro.

Do lado do recém-chegado ao clube, pesa o fato de que ele demonstrou bom desempenho diante do Botafogo com direito ao seu primeiro gol com a camisa do clube. Já por parte de WP9, o prestígio e a experiência importantes para o processo de transição com a chegada há pouco tempo do técnico Marcelo Chamusca são elementos a serem considerados.