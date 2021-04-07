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futebol

Granada x Manchester United: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe espanhola chega como uma das maiores zebras nesta fase da Europa League, enquanto Manchester United é favorito e Solskjaer busca primeiro título...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 12:41
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United viaja para encarar o Granada pelas quartas de final da Europa League nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe de Solskjaer é a grande favorita para vencer o duelo, mas o time espanhol busca surpreender e ser a zebra no caminho dos Red Devils.Atenção
- É apenas a metade de dois jogos, mas é uma partida muito grande para a gente. É inacreditável como o Granada tem atitude, desejo, espírito coletivo. Mas também eles têm qualidade individual e experiência com alguns atletas. Eu assisti aos jogos contra Molde, Barcelona e Real Madrid e fiquei impressionado com tudo - revelou Solskjaer.
> Veja a tabela da Europa League
Momento
A equipe espanhola não vive seu melhor momento na temporada após três derrotas seguidas, sendo as duas últimas pelo Campeonato Espanhol. Por outro lado, os Diabos Vermelhos vêm de três grandes vitórias na Premier League, mas foi eliminado recentemente da Copa da Inglaterra para o Leicester.
FICHA TÉCNICA:Granada x Manchester United
Data e horário: 8/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Silva; Vallejo, Duarte, Sanchez e Diaz; Gonalons e Eteki; Kenedy, Herrera e Machis; Soldado
Desfalques: Carlos Neva, Dimitri Foulquier (machucados).
MANCHESTER UNITED (Técnico: Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Fred e Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes e James; Cavani
Desfalques: Martial e Alex Telles (machucados). Bailly (Covid-19)

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