futebol

Granada x Atlético de Madrid: onde assistir e as prováveis escalações

Colchoneros sofreram empate na última rodada diante do Celta de Vigo e vem encontrando dificuldades no sistema defensivo. Granada busca surpreender líder da La Liga...
LanceNet

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:55

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, viaja para encarar o Granada neste sábado, às 10h (horário de Brasília). O time de Diego Simeone vem sofrendo nas duas últimas rodadas após um pequeno surto de atletas com a Covid-19, perdeu a margem de 10 pontos que tinha para o Real Madrid, mas tenta se reencontrar na competição.Segunda metade
- Jogamos contra o Granada e o que nos preocupa é resolver a partida diante de uma equipe que compete bem em casa, com um treinador que tem ideias claras e pode jogar com diferentes sistemas. O segundo turno é diferente por obrigações, emoções, responsabilidades, por entrar na CHampions, lutar por título. Os números da segunda metade (da temporada) dificilmente serão como os da primeira - afirmou Simeone.
Força na defesa
A defesa do Atlético de Madrid sempre foi uma força dentro de campo e o clube enfrenta o pior ataque do Campeonato Espanhol entre os 12 primeiros colocados. No entanto, os colchoneros sofreram quatro gols nos últimos dois jogos contra os modestos times do Cádiz e do Celta de Vigo, o que dá esperança para o Granada aprontar.
FICHA TÉCNICA:Granada x Atlético de Madrid
Data e horário: 13/2/2021, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:GRANADA (Técnico: Diego Martínez)Silva; Duarte, Perez e Vallejo; Foulquier, Eteki, Angel Montoro e Marin; Kenedy, Soldado e Suárez.
Desfalques: Domingos Quina, Yan Brice, Yangel Herrera, Luis Milla, Neyder Lozano e Maxime Gonalons (machucados).
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Gimenez e Felipe; Llorente, Kondogbia, Koke, Saul e Carrasco; Correa e Luis Suárez
Desfalques: João Félix, Dembélé, Lemar e Herrera (machucados). Trippier (suspenso).

