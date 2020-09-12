Granada inicia Espanhol com vitória; Cádiz volta e perde para Osasuna

Crédito: Granada venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 e começa com pé direito (JORGE GUERRERO / AFP

No retorno do Campeonato Espanhol, o Granada venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 dentro de casa e mostra que quer brigar para fazer uma nova boa temporada, assim como fez na última campanha. Apesar de dar a bola para o rival e finalizar apenas quatro vezes, o time Diego Martínez aproveitou muito bem as oportunidades que teve.

Já o Celta de Vigo voltou a decepcionar e apenas empatou com o Eibar por 0 a 0 na estreia das duas equipes na La Liga. O jogo foi marcado pelo excesso de faltas e cartões e poucas oportunidades claras de gol entre duas equipes que brigaram para não serem rebaixadas no último torneio.

Já o Cádiz, que subiu para a primeira divisão após 14 anos, iniciou a competição perdendo em casa para o Osasuna por 2 a 0. Com um gol em cada etapa, os visitantes começam o torneio com o pé direito e alcançar as primeiras posições neste início de competição. Enquanto isso, os mandantes devem lutar para não serem rebaixados.