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Granada inicia Espanhol com vitória; Cádiz volta e perde para Osasuna

Granada começa bem a competição, assim como terminou a última temporada. Celta de Vigo volta a decepcionar e apenas empata por 0 a 0 com Eibar neste domingo...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 17:56
Crédito: Granada venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 e começa com pé direito (JORGE GUERRERO / AFP
No retorno do Campeonato Espanhol, o Granada venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 dentro de casa e mostra que quer brigar para fazer uma nova boa temporada, assim como fez na última campanha. Apesar de dar a bola para o rival e finalizar apenas quatro vezes, o time Diego Martínez aproveitou muito bem as oportunidades que teve.
Já o Celta de Vigo voltou a decepcionar e apenas empatou com o Eibar por 0 a 0 na estreia das duas equipes na La Liga. O jogo foi marcado pelo excesso de faltas e cartões e poucas oportunidades claras de gol entre duas equipes que brigaram para não serem rebaixadas no último torneio.
Já o Cádiz, que subiu para a primeira divisão após 14 anos, iniciou a competição perdendo em casa para o Osasuna por 2 a 0. Com um gol em cada etapa, os visitantes começam o torneio com o pé direito e alcançar as primeiras posições neste início de competição. Enquanto isso, os mandantes devem lutar para não serem rebaixados.
Neste domingo, a Real Sociedad, time de David Silva, viaja para encarar o Valladolid, às 11h (horário de Brasília). Já o Villarreal, que fez ótima temporada e terminou na 5ª colocação no último Campeonato Espanhol, recebe o Huesca, que chegou da segunda divisão, às 13h30 (horário de Brasília)

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