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futebol

Granada é outro interessado em contratar Kubo por empréstimo

Jovem japonês está sendo especulado no Betis, mas Liga Europa pode pesar na decisão do Real Madrid e do próprio atleta. Jogador fez última temporada pelo Mallorca...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 11:40

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 11:40

Crédito: Divulgação/Mallorca
Após o Betis surgir como um dos interessados na aquisição de Takefusa Kubo, o Granada também se juntou na disputa, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O meio-campista japonês pertence ao Real Madrid e o clube merengue pede um valor entre 3 a 4 milhões de euros (R$ 17 milhões a R$ 23 milhões) para que o atleta seja emprestado por uma temporada.
O Granada tem uma vantagem em relação ao Betis que é o fato de ter ganhado acesso para disputar a próxima Liga Europa, o que poderia dar uma experiência ainda maior para o jovem de 19 anos. No entanto, o time dirigido por Diego Martínez acredita que o valor pedido é relativamente alta, mas nada impede que haja uma negociação para abaratar o preço.
Além de Kubo, a equipe do recém contratado Manuel Pellegrini também deseja a contratação de Brahim para o setor ofensivo. O japonês atuou a última temporada do Campeonato Espanhol pelo Mallorca e, apesar do rebaixamento da equipe, conseguiu se destacar com quatro gols e cinco assistências em 35 partidas.

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