Granada é outro interessado em contratar Kubo por empréstimo

Crédito: Divulgação/Mallorca

Após o Betis surgir como um dos interessados na aquisição de Takefusa Kubo, o Granada também se juntou na disputa, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O meio-campista japonês pertence ao Real Madrid e o clube merengue pede um valor entre 3 a 4 milhões de euros (R$ 17 milhões a R$ 23 milhões) para que o atleta seja emprestado por uma temporada.

O Granada tem uma vantagem em relação ao Betis que é o fato de ter ganhado acesso para disputar a próxima Liga Europa, o que poderia dar uma experiência ainda maior para o jovem de 19 anos. No entanto, o time dirigido por Diego Martínez acredita que o valor pedido é relativamente alta, mas nada impede que haja uma negociação para abaratar o preço.