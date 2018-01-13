Graduados da bola: jogadores capixabas investem nos estudos

Escolher uma profissão, cursar uma faculdade e, enfim, conseguir um emprego. Na vida de um jogador de futebol, nem sempre esse é o caminho traçado. Pela dificuldade de manter a dura rotina de estudos paralela ao mundo da bola, poucos são os boleiros que têm o ensino superior completo. Pode até ser difícil, mas com força de vontade é possível, sim. Tanto é que no futebol capixaba há alguns bons exemplos de sucesso da dedicação intensa aos livros até a conquista do diploma.

Formado nas categorias de base do Flamengo e hoje no Vitória, o zagueiro Henrique Zorzal, de 27 anos, cresceu em uma família de professoras e sempre teve a consciência de que deveria continuar estudando. Ele está no 7º período de Administração e tem o sonho de virar empreendedor. Henrique chegou a se arriscar no mercado de trabalho recentemente, mas não foi à frente justamente por conta da imprevisível vida de jogador de futebol profissional.

O zagueiro Henrique Zorzal cursa administração Crédito: Marcelo Prest

Eu peguei uma franquia de paleta mexicana lá no Rio, mas logo em seguida tive que viajar para outro time e não deu muito certo. Vou esperar me formar, jogar mais uns anos, e assim que a carreira de futebol terminar eu volto a empreender, projeta.

Enquanto estava no Americano, em Campos, Henrique sofreu um bocado para manter os estudos em dia. Optou por fazer seis matérias à distância e teve que fazer sacrifícios. "Lá no CT todo mundo usava a internet o tempo todo, então eu acordava mais cedo, umas 6h30, enquanto o pessoal estava dormindo para estudar tranquilo. O futebol te consome muito, então você tem que saber conciliar para os estudos também não atrapalharem dentro de campo, disse.

Dedicação à Educação Física

Hércules é sinônimo de gols no futebol capixaba. Aos 37 anos, o atacante ainda ostenta o status de goleador, mas sabe que a aposentadoria não vai demorar a bater à porta. Em 2013, Hércules já começou a amadurecer a ideia de meter a cara nos livros antes de pendurar as chuteiras. Eu sabia da necessidade porque carreira de jogador é curta e eu já estava pensando no que fazer quando parasse de jogar bola, disse.

Em 2013 ele chegou a tentar Administração. Fez um período, mas não se encaixou: foi na Educação Física, porém, que ele se encontrou. Hércules se formou no fim de 2017 e cola grau em fevereiro.

O atacante Hércules é formado em Educação Física Crédito: Marcelo Prest

Em 2014 eu estava na Desportiva, aí pensei que deveria estudar. Não é fácil conciliar, mas consegui. É difícil treinar, aí no momento de descanso tem que ir para a faculdade. Chega tarde da aula e de manhã já está treinando. Com apoio da família consegui concluir o curso em três anos e meio. Às vezes dava vontade de desistir, mas era minha prioridade, recorda.

Inclusive, Hércules já tem planos de seguir no futebol quando a aposentadoria chegar. Quero estar envolvido no futebol. Entrei na faculdade pensando nisso e quando me aposentar vou ver se vou ser gestor, trabalhar em comissão técnica..., finalizou o atacante.

Dos treinos para o circuito

O goleiro Edgar entrou na faculdade de Educação Física pensando em ter uma profissão quando a carreira de jogador chegasse ao fim. Só que as coisas deram tão certo que hoje, aos 33 anos, Edgar consegue conciliar os treinos na Desportiva com as aulas de circuito aeróbico em Itaquari, Cariacica.

Mas chegar a este patamar não foi fácil. Com jogos, viagens e concentrações, Edgar teve que se desdobrar para estudar. Ele fez estágios em academia, escolinhas de futebol, deu aulas de hidroginástica e, assim que se formou, virou professor em uma academia. Por fora, era personal trainer e fazia circuito funcional para um amigo.

O circuito nem foi algo pensado. Foi um acaso que deu certo há três anos, porque a notícia se espalhou e todo mundo quis participar. Tive até que sair da academia para dar conta do circuito. Hoje tenho de 90 a 100 alunos.

O goleiro Edgar trabalha em um circuito funcional Crédito: Carlos Alberto Silva

Edgar chegou a desistir do futebol e ficou um ano e meio parado, se dedicando apenas ao circuito. No entanto, ele recebeu uma proposta do Vitória e conseguiu conciliar o trabalho com o futebol. Assim que o contrato com o Alvianil acabou, o goleiro cogitou pendurar as luvas novamente... até que surgiu a Desportiva. Tive a oportunidade na Desportiva. Eu sempre tive o sonho de jogar aqui, é perto da minha casa e está dando para fazer os dois. Saio do treino e já vou para o circuito, detalhou o arqueiro.