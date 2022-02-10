Graças ao Marquinhos! São Paulo derrota o Santo André no fim e vence a primeira no Paulista

O São Paulo venceu a primeira no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (09), o Tricolor derrotou o Santo André por 1 a 0 no Morumbi, pela quarta rodada do estadual, com gol de Marquinhos, aos 45 do segundo tempo. O São Paulo volta a campo no domingo (13), contra a Ponte Preta, às 18h30, em Campinas. Já o Ramalhão joga contra a Ferroviária, no sábado (12), às 18h30, em casa. O São Paulo agora soma quatro pontos e sai da zona de rebaixamento do estadual, sendo o terceiro do Grupo B. O Santo André, por sua vez, é o segundo colocado do Grupo D, com seis pontos conquistados.

JOGO INICIA ESTUDADO POR AMBAS AS EQUIPES A partida começou com os times se estudando no Morumbi. O São Paulo tentava trocar passes no meio-campo, mas tinha dificuldades pela forte marcação do Santo André, que fechava os espaços dos ataques são-paulinos.

Aos cinco, o São Paulo chegou bem com Rigoni, que tocou para Calleri. O atacante finalizou no canto de Fabrício, que fez a defesa. No entanto, o bandeira assinalou impedimento no lance. Cinco minutos depois, Bruno Xavier cobrou falta direto para a área, e Jandrei saiu do gol para ficar com a bola.

SÃO PAULO COM DIFICULDADES E SANTO ANDRÉ NA DELE: JOGO ESFRIA Conforme o primeiro tempo ia passando, o São Paulo mostrava os mesmos erros neste começo de pré-temporada, com deslizes nas construções das jogadas. Aos 18, Rigoni arracancou do campo defensivo, chegou na entrada da área do ataque e foi desarmado, mesmo tendo duas opções para o passe.

Já o Santo André esfriava a partida e realizava uma forte marcação. Tanto que o Tricolor só foi chegar novamente aos 31 minutos. Diego Costa cabeceou na segunda trave após cobrança de falta de Igor Gomes e a bola passou perto do gol de Fabrício.

SÃO PAULO ASSUSTA COM DUAS CABEÇADAS ANTES DO INTERVALOTentando o primeiro gol, o Tricolor foi para o 'abafa' no final do primeiro tempo. Aos 40, Calleri subiu alto após cruzamento de Alisson e cabeceou muito perto do gol. Um minuto depois, Alisson colocou a bola na cabeça de Gabriel Sara, que cabeceou para fora.

O São Paulo saiu sob vaias para o intervalo.

> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosSEGUNDO TEMPO COMEÇA COM SANTO ANDRÉ PERDENDO CHANCE INACREDITÁVELA volta do intervalo foi mais agitada. Logo com três minutos, Léo cruzou rasteiro na primeira trave, Gabriel Sara se antecipou e finaliza de letra, mas a bola foi por cima da meta do Santo André.

O Ramalhão respondeu logo aos sete, em um lance difícil de acreditar. Dudu Vieira fez linda jogada pela direita, cruzou rasteiro para Gustavo Nescau, que ficou com o gol inteiro aberto, livre na pequena área. Ele pegou errado na bola e foi por cima da meta de Jandrei.

SÃO PAULO CRIA CHANCES E ACERTA A TRAVE COM RIGONIO gol perdido abalou o Santo André, que permitiu boas jogadas do São Paulo. Aos 16, Rigoni bateu cruzado e Fabrício espalmou para escanteio. Já aos 20, Alisson recebeu na área e finalizou. No entanto, a bola foi travado e ficou fácil para o goleiro do Ramalhão.

No entanto, a melhor chance do São Paulo aconteceu aos 26. Nikão sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, Rigoni foi para a bola e acertou a trave de Fabrício, quase marcando um golaço.

MARQUINHOS ENTRA E MARCA O GOL DA VITÓRIA NOS ACRÉSCIMOSO São Paulo tentava, mas não conseguia furar o bloqueio. Até que aos 45 minutos, Eder cruzou rasteiro, a zaga do Santo André não afastou e Marquinhos chegou para encher o pé de perna esquerda.

O Tricolor ainda segurou uma pressão final do Santo André para conseguir a primeira vitória no estadual.

SÃO PAULO 1 x 0 SANTO ANDRÉLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 09/02/2022, às 19hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e José Lucas Cândido de SouzaVAR: Péricles BassolsCartões Amarelos: Rodrigo Nestor (SAO), Gustavo Nescau, Jeferson (STA)Cartões Vermelhos: Gols: Marquinhos (45'/2ºT) (1-0)Público / Renda: 14.918 torcedores / R$ 409.063,00

SÃO PAULOJandrei, Rafinha (Igor Vinícius, aos 30'/2ºT), Arboleda, Diego Costa e Léo; Rodrigo Nestor (Gabriel, aos 30'/2ºT), Gabriel Sara e Igor Gomes (Nikão, aos 17'/2ºT); Rigoni (Eder, aos 39'/2ºT), Alisson (Marquinhos, aos 39'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

SANTO ANDRÉFabrício Santana, Jeferson, Laércio, Lucas Costa e Kevin (Thallyson, aos 30'/1ºT); Serginho, Emerson Urso (Lucas Tocantins, aos 15'/2ºT) e Thiaguinho (Sabino, aos 34'/2ºT); Lucas Cardoso (Dudu Vieira/Intervalo), Bruno Xavier (Jatobá, aos 34'/2ºT) e Gustavo Nescau, Técnico: Thiago Carpini.