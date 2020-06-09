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futebol

Governo sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar título

Estrela Vermelha garantiu o título na primeira rodada após a volta do futebol sérvio, mas partida aconteceu fora de casa e sem torcida. No sábado, torcedores viram vitória em casa...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 21:33

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 21:33

Crédito: Divulgação / Estrela Vermelha
Após confirmar o título do Campeonato Sérvio na primeira rodada depois da volta do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o Estrela Vermelha recebeu o troféu em casa no último fim de semana. E a comemoração teve um sabor especial, já que o torcedor do clube foi liberado para ir ao estádio Marakana, em Belgrado.
Com a autorização do governo federal e da federação, mais de 14 mil pessoas assistiram à vitória do Estrela Vermelha sobre o Radnicki, por 4 a 1. Após a partida, a comemoração foi grande, com direito a sinalizdores.
A duas rodadas do fim, o Estrela Vermelha tem 75 pontos. O Partizan, segundo colocado, tem 61 pontos.E MAIS:O dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Morata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporadaRecuperado, Wendel participa bem de treino do SportingFederação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferências E MAIS:

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