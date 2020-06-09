Governo sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar título

Crédito: Divulgação / Estrela Vermelha

Após confirmar o título do Campeonato Sérvio na primeira rodada depois da volta do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o Estrela Vermelha recebeu o troféu em casa no último fim de semana. E a comemoração teve um sabor especial, já que o torcedor do clube foi liberado para ir ao estádio Marakana, em Belgrado.

Com a autorização do governo federal e da federação, mais de 14 mil pessoas assistiram à vitória do Estrela Vermelha sobre o Radnicki, por 4 a 1. Após a partida, a comemoração foi grande, com direito a sinalizdores.