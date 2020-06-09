Governo sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar título

Após confirmar o título do Campeonato Sérvio na primeira rodada depois da volta do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o Estrela Vermelha recebeu o troféu em casa no último fim de semana. E a comemoração teve um sabor especial, já que o torcedor do clube foi liberado para ir ao estádio Marakana, em Belgrado.
Com a autorização do governo federal e da federação, mais de 14 mil pessoas assistiram à vitória do Estrela Vermelha sobre o Radnicki, por 4 a 1. Após a partida, a comemoração foi grande, com direito a sinalizdores.
A duas rodadas do fim, o Estrela Vermelha tem 75 pontos. O Partizan, segundo colocado, tem 61 pontos.E MAIS:O dia do mercado: Victor pode não renovar com Galo, Thiago Silva na Premier League, Gerson cobiçado na Alemanha…E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Morata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporadaRecuperado, Wendel participa bem de treino do SportingFederação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferências E MAIS: