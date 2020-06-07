Governo espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporada

O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, negou qualquer possibilidade de haver presença de torcedores em alguns estádios de futebol neste retorno da LaLiga. Alguns clubes pretendiam fazer uma proposta para os órgãos responsáveis, mas o objetivo é ter uma resposta comum aos problemas enfrentados por conta do coronavírus.

- Não seria justo haver torcedores em uns estádios e em outro lugar não haja e nós não vamos renunciar de uma decisão homogênea.

Dessa forma, as últimas 11 rodadas serão disputadas com portões fechados em todo o país. No entanto, há uma expectativa nos bastidores dos clubes para que a próxima temporada, quando tiver início, possa contar com a presença dos fãs. Ainda assim, as propostas de ocupação não deve ser com a capacidade total das arenas.E MAIS:Juventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de PjanicManchester United tenta contratação de Donny van de Beek, do AjaxWolfsburg consegue vitória importante e afunda Werder BremenMatheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com Bayern E MAIS: