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futebol

Governo do RJ prorroga proibição de torcida nos estádios

Decisão é válida até o dia 20 de outubro e foi publicada no Diário Oficial pelo governador em exercício, Cláudio Castro...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 17:50
Crédito: Divulgação Flamengo
Após a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizar o retorno do público nos estádios a partir de outubro, o Governo do Estado prorrogou a proibição da torcida até o dia 20 deste mês. A decisão foi publicada no Diário Oficial pelo governador em exercício, Cláudio Castro, sendo contrária ao prefeito Marcelo Crivella.
O decreto diz que o retorno da torcida nos estádios "seguirá uma legislação específica" e deverá respeitar os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias municipais e a Secretaria Estadual da Saúde.
O futebol será o único evento com tais regras específicas, já que eventos que envolvam aglomerações continuam suspensos. O decreto, no entanto, libera atividades esportivas ao ar livre.

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