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Governo desmente que time do São Paulo recebeu vacinas da Covid-19

Fake News tomou força na tarde desta quinta-feira, quando uma publicação nas redes sociais sugeriu que jogadores do Tricolor haviam sido vacinados contra o novo coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 21:08

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 21:08

Crédito: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
Em meio à boa fase vivida pelo São Paulo dentro de campo, uma fake news tomou conta dos noticiários do clube nesta quinta-feira. Começou a surgir nas redes sociais, uma informação de que o elenco são-paulino havia recebido a vacina contra a Covid-19 no mês passado.
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Diante do boato, o próprio Governo do Estado de São Paulo desmentiu a informação também por meio das redes sociais. A fake news começou a partir de um tweet que afirmava: "Anvisa testemunhou atletas do São Paulo Futebol Clube recebendo aplicações da vacina SINOVAC no CT do Clube, no dia 10 de novembro. A aplicação ilegal da vacina, que não tem aprovação da Anvisa, teria sido facilitada em um acordo de João Dória com o presidente [da CBF], Rogério Caboclo", dizia o texto. Logo depois, o Twitter oficial do Governo de São Paulo desmentiu a informação, dizendo que a vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes. Veja a publicação. Vale ressaltar que o São Paulo vem fazendo um trabalho exemplar no combate a pandemia. Durante todo esse tempo, somente o volante Tchê Tchê testou positivo e foi desfalque em algumas partidas.

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