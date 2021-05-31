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futebol

Governo de Pernambuco rejeita que estado seja sede da Copa América

Com alta no número de casos da Covid-19, governador Paulo Câmara diz que estado não receberá jogos. CBF ainda não procurou o governo pernambucano...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 15:15
Crédito: Lino Sultanum/LANCE!Press
Em meio à confirmação de que a Copa América será realizada no Brasil, o estado de Pernambuco informou que não aceitará ser uma das sedes do torneio. Segundo o governador do estado, Paulo Câmara (PSB), o número de casos da Covid-19 no local impede a realização do torneio.
+ Veja a tabela da Copa América Até o momento, o estado de Pernambuco registrou 481.070 casos da doença, com 15.807 mortes registradas pelo vírus. A Arena Pernambuco, na capital Recife, era cotada para receber jogos do torneio.
Em nota, Câmara diz que não foi procurado pela CBF até agora, mas que rejeitará um possível convite.
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VEJA A NOTA DO GOVERNO DE PERNAMBUCO"O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana.
Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco."

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