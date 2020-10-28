Governo da Alemanha determina jogos com portões fechados no país

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, determinou nesta quarta-feira um novo lockdown após os casos de coronavírus crescerem no país em uma segunda onda da doença. Por conta disso, jogos de futebol do Campeonato Alemão que estavam tendo a presença de torcedores acontecerão sem público.- Precisamos agir agora. Nosso sistema de saúde ainda pode lidar com esse desafio hoje. Precisamos reduzir os contatos. Se esperarmos mais tempo, teremos que reduzir os contatos ainda mais - disse Angela Merkel.