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futebol

Governo da Alemanha determina jogos com portões fechados no país

Angela Merkel, chanceler federal da Alemanha, determinou restrições no país nesta quarta-feira após crescimento dos casos de coronavírus no Velho Continente...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 17:54
Crédito: Divulgação
A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, determinou nesta quarta-feira um novo lockdown após os casos de coronavírus crescerem no país em uma segunda onda da doença. Por conta disso, jogos de futebol do Campeonato Alemão que estavam tendo a presença de torcedores acontecerão sem público.- Precisamos agir agora. Nosso sistema de saúde ainda pode lidar com esse desafio hoje. Precisamos reduzir os contatos. Se esperarmos mais tempo, teremos que reduzir os contatos ainda mais - disse Angela Merkel.
As medidas entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, e vão até o fim do mês.

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