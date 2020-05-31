Governo britânico anuncia retomada das competições esportivas

Neste sábado, o ministro da Cultura Mídia e Esporte, Oiver Dowden, anunciou que o governo britânico autorizou a retomada das competições esportivas no país a partir de 1º de junho, com portões fechados.

O primeiro esporte a voltar a competir será o hipismo, no próximo dia 6 de junho. O reinício da Premier League de futebol está previsto para 17 de junho. O Liverpool lidera a atual edição com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado E MAIS: