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Governo britânico anuncia retomada das competições esportivas

Ministro da Cultura, Mídia e Esporte da Inglaterra, Oliver Dowden, confirmou o
retorno com "condições seguras e controles rigorosos"...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 21:31

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 21:31

Crédito: AFP
Neste sábado, o ministro da Cultura Mídia e Esporte, Oiver Dowden, anunciou que o governo britânico autorizou a retomada das competições esportivas no país a partir de 1º de junho, com portões fechados.
- A espera acabou. O esporte britânico voltará logo em condições seguras e com controles rigorosos - disse Dowden.
O primeiro esporte a voltar a competir será o hipismo, no próximo dia 6 de junho. O reinício da Premier League de futebol está previsto para 17 de junho. O Liverpool lidera a atual edição com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado E MAIS:

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