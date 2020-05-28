Governo autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junho

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Campeonato Italiano já tem data para voltar. Após reunião realizada nesta quinta-feira entre o ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Lega Serie A, que organiza a competição, o torneio recebeu o aval do governo para a retomada, que será no dia 20 de junho.

A última rodada do campeonato foi disputada no dia 9 de março, ou seja, ao todo serão mais de três meses de paralisação quando a bola voltar a rolar no País da Bota.

Antes do torneio voltar, no entanto, a Copa da Itália, que está na fase semifinal, pode ter partidas. Segundo o ministro, a competição pode ser disputada nos dias 13 e 17 de junho.

- A reunião foi muito positiva. A Itália está retomando a vida normal e é certo que o futebol também deve retomar. Para isso, podemos dizer que o campeonato será retomado em 20 de junho. Existe a possibilidade de que nos dias 13 e 17 as semifinais e a final da Copa da Itália possam ser disputadas.

O governo determinou medidas para a volta. Caso algum jogador teste positivo para o coronavírus, todo o time deverá entrar em quarentena, mas poderão seguir treinando (com exceção do jogador infectado).