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Governo autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junho

Em reunião por videoconferência nesta quinta-feira, autoridades chegaram a consenso e futebol será retomado na Itália na segunda metade de junho...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 18:28

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:28

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Campeonato Italiano já tem data para voltar. Após reunião realizada nesta quinta-feira entre o ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) e a Lega Serie A, que organiza a competição, o torneio recebeu o aval do governo para a retomada, que será no dia 20 de junho.
A última rodada do campeonato foi disputada no dia 9 de março, ou seja, ao todo serão mais de três meses de paralisação quando a bola voltar a rolar no País da Bota.
Antes do torneio voltar, no entanto, a Copa da Itália, que está na fase semifinal, pode ter partidas. Segundo o ministro, a competição pode ser disputada nos dias 13 e 17 de junho.
- A reunião foi muito positiva. A Itália está retomando a vida normal e é certo que o futebol também deve retomar. Para isso, podemos dizer que o campeonato será retomado em 20 de junho. Existe a possibilidade de que nos dias 13 e 17 as semifinais e a final da Copa da Itália possam ser disputadas.
O governo determinou medidas para a volta. Caso algum jogador teste positivo para o coronavírus, todo o time deverá entrar em quarentena, mas poderão seguir treinando (com exceção do jogador infectado).
Se tratando de uma possível segunda onda da doença no país, foi determinado um plano B e até mesmo um plano C. O primeiro é a realização de playoffs para definir o campeão e o segundo é o congelamento da tabela para definir o torneio.E MAIS:Manhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaBaresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreiraCOLUNA DE VÍDEO: Times visitantes estão deitando e rolando no Alemão E MAIS:

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