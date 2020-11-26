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Governo anuncia medidas, e 10 clubes da Premier League poderão receber torcedores a partir de dezembro

Liverpool, Everton e clubes de Londres vão poder contar com dois mil torcedores nos estádios. Clubes de Manchester seguirão de portões fechados...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 12:56

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 12:56
Crédito: Reprodução
Com as arquibancadas vazias desde março, a Premier League voltará a receber torcedores a partir do dia 3 de dezembro. Pelo menos, em dez estádios. Nesta quinta-feira, o governo inglês anunciou as novas medidas de segurança, que serão implementadas quando o lockdown for suspenso, e dividiu o país em três zonas de risco.
+ Confira a tabela do Campeonato InglêsEm áreas de zona 2, clubes como Liverpool, Everton, Chelsea, Arsenal e Tottenham poderão receber até dois mil torcedores em seus estádios. Por outro lado, gigantes como Manchester United e City seguirão com portões fechados, por estarem na zona 3 - uma área considerada de alto risco.
Nenhum clube das quatro principais divisões da Inglaterra está em regiões da zona 1, onde quatro mil torcedores serão permitidos. As divisões vão ser revisadas em meados de dezembro e podem ser atualizadas a qualquer momento.
Clubes na zona 2 (até dois mil torcedores): Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham e West Ham.
Clubes na zona 3 (portões fechados): Aston Villa, Burnley, Leeds, Leicester, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Sheffield United, West Bromwich ou Wolverhampton.

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