Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Gosto muito dele', diz Klopp sobre Thiago Alcântara

Técnico do Liverpool não comentou sobre a negociação,
mas revelou ser fã do futebol do craque espanhol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 15:10

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:10

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Com a especulação recente de Thiago Alcântara no Liverpool, Klopp foi questionado sobre a chegada do meio-campista. Embora não fale sobre negociações, o treinador alemão revelou "gostar muito" do espanhol. - Ficariam surpreendidos se não respondesse? Apenas porque nunca respondo a esse tipo de questões. Thiago Alcântara é um realmente um bom jogador. Como outros jogadores. Gosto muito dele, mas isso é tudo o que vou dizer sobre isso - afirmou.
Thiago participou de 36 jogos nesta temporada, marcou três gols e deu duas assistências com a camisa do Bayern de Munique.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados