'Gosto muito dele', diz Klopp sobre Thiago Alcântara

Com a especulação recente de Thiago Alcântara no Liverpool, Klopp foi questionado sobre a chegada do meio-campista. Embora não fale sobre negociações, o treinador alemão revelou "gostar muito" do espanhol. - Ficariam surpreendidos se não respondesse? Apenas porque nunca respondo a esse tipo de questões. Thiago Alcântara é um realmente um bom jogador. Como outros jogadores. Gosto muito dele, mas isso é tudo o que vou dizer sobre isso - afirmou.