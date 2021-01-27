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futebol

Gorne marca três vezes e escreve nome na história do Confiança

Atacante foi o primeiro jogador do clube a marcar três gols em uma partida da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 21:45

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 21:45

Crédito: Divulgação
Contratado pelo Confiança em 2019, Renan Gorne já ganhou camisa referente a partida de numero 50, fez o gol do primeiro acesso do clube para a segunda divisão e ano passado foi o primeiro jogador a marcou três vezes contra o Oeste, na 16ª rodada da Série B. Os feitos de Renan são positivos, mas este último chama atenção maior por ser o primeiro e, até então, o único jogador da história do clube a conseguir um hat-trick nessa competição. O jogador comemorou e falou sobre sua marca:
>>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro
- Na verdade não tinha pensado sobre isso. Sei que o centroavante é muito cobrado pelos gols e sabia que naturalmente começaria a marcá-los e quando saiu o primeiro, foram logo três. Foi um dia muito especial que vai ficar marcado - afirmou.
Apesar da cobrança de viver na obrigação de balançar a rede dos adversários, como ele mesmo citou, os números positivos de Renan pela equipe Sergipana não ficam restritos somente a gols. O atacante vem acumulando diversos feitos e comentou sobre a boa fase, que vem desde que chegou ao clube:
- Teve o acesso, o título Estadual, e é isso que me motiva estar sempre estar ajudando o clube da melhor maneira possível. Além disso, foram mais de 40 partidas. Muito feliz por essa temporada, sem dúvida. Apesar de ter sido um ano difícil por conta dessa pandemia, com foco, trabalho e resiliência consegui ter essa boa sequência de jogos - concluiu.

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