Gorne marca três vezes e escreve nome na história do Confiança

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Contratado pelo Confiança em 2019, Renan Gorne já ganhou camisa referente a partida de numero 50, fez o gol do primeiro acesso do clube para a segunda divisão e ano passado foi o primeiro jogador a marcou três vezes contra o Oeste, na 16ª rodada da Série B. Os feitos de Renan são positivos, mas este último chama atenção maior por ser o primeiro e, até então, o único jogador da história do clube a conseguir um hat-trick nessa competição. O jogador comemorou e falou sobre sua marca:

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- Na verdade não tinha pensado sobre isso. Sei que o centroavante é muito cobrado pelos gols e sabia que naturalmente começaria a marcá-los e quando saiu o primeiro, foram logo três. Foi um dia muito especial que vai ficar marcado - afirmou.

Apesar da cobrança de viver na obrigação de balançar a rede dos adversários, como ele mesmo citou, os números positivos de Renan pela equipe Sergipana não ficam restritos somente a gols. O atacante vem acumulando diversos feitos e comentou sobre a boa fase, que vem desde que chegou ao clube: