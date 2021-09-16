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futebol

Goretzka renova o contrato com o Bayern de Munique por quatro anos

Jogador de 26 anos tinha vínculo até o fim da temporada, mas acertou extensão até junho de 2026. Real Madrid, Barcelona e Manchester United sonharam com sua contratação...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 12:16
O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do meio-campista Leon Goretzka, de 26 anos, que já estava encaminhada desde os últimos dias. Anteriormente com vínculo até o final desta temporada, em junho de 2022, o atleta estendeu o acordo por mais quatro anos, até junho de 2026.
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Antes do Bayern de Munique acertar a renovação de contrato com o jogador, Real Madrid, Barcelona e Manchester United chegaram a tentar contratar o atleta. A vontade de permanecer na Allianz Arena, porém, falou mais alto.

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