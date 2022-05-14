'Gordura' na Sul-Americana permite a Rogério Ceni administrar elenco do São Paulo

Já com vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo tem, também, uma situação confortável em outra competição importante que disputa: a Copa Sul-Americana. O time comandado por Rogério Ceni é líder do Grupo D com folga, com dez pontos, cinco à frente do segundo colocado, o Everton-CHI, e a duas rodadas do fim da primeira fase.

GALERIA> ATUAÇÕES: Com gol e assistência, Igor Vinícius é o destaque na vitória do São Paulo

TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro Outra vantagem no torneio continental é o fato de o Tricolor ter os últimos dois jogos desta fase a serem disputados no Estádio do Morumbi. O primeiro deles, contra o lanterna do grupo, o Jorge Wilstermann, no dia 19. E, por fim, recebe o Ayacucho, no dia 25. Vale lembrar que na Sul-Americana apenas os primeiros de cada chave avançam.

Um ponto bastante positivo para o Tricolor é não precisar deixar a capital paulista em seus próximos jogos, fato que vinha incomodando Rogério Ceni pelo pouco tempo de trabalho entre as viagens, além do desgaste de seus atletas. Assim, o treinador tem uma possibilidade maior de revezar os jogadores, já que há uma margem tranquila na tabela classificatória.

A situação do time do Morumbi é diferente de outros grandes clubes brasileiros, como Santos, Fluminense, Internacional e Corinthians - este disputa a Copa Libertadores -, que não têm vida fácil pela frente para buscar a classificação e fazem parte de grupos em que a pontuação está bem acirrada.O Peixe é o vice-líder de seu grupo, com sete pontos, um atrás do Unión La Calera, com quem duela na próxima rodada. O Internacional também ocupa a segunda posição de sua chave, mas tem os mesmos seis pontos que o líder Guaireña. Os outros dois adversários do grupo, no entanto, possuem quatro pontos, deixando a briga pela vaga embolada.

O Fluminense também está em um grupo dramático. Na terceira posição, a equipe carioca tem os mesmos sete pontos do vice-líder e um a menos que o líder Unión Santa Fe, mas fará os próximos dois jogos fora de casa, o que é um fator que preocupa.

Na Libertadores, onde os dois primeiros avançam, o Timão é o líder do Grupo E, mas sem folga. Com oito pontos, o Alvinegro vê o Boca Juniors em sua cola, com um ponto a menos. O time argentino é justamente o próximo adversário do Corinthians, e o duelo acontece na Bombonera. Por fim, o time de Vítor Pereira recebe o Always Ready na última rodada.