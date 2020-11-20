Gonzalo Higuaín testa positivo para Covid-19 e não joga nesta sexta

O atacante Gonzalo Higuaín e outros quatro jogadores do Inter de Miami testaram positivo para Covid-19 e não enfrentam o Nashville SC nesta sexta-feira, segundo Michelle Kaufman. Ambas as equipes estão na fase de mata-mata da Major League Soccer após o fim de temporada regular no último dia oito de novembro.
Além do grande atleta da franquia, Federico Higuaín e Leandro González Pirez são outras ausências por conta do novo coronavírus. Na última quarta-feira, a “ESPN” havia divulgado que em casos de surtos da doença em um time e da impossibilidade de remarcação de duelos, a equipe poderia ser desqualificada.