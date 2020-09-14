Gols no início garantem vitória do Wolves sobre o Sheffield United

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No primeiro jogo da Premier League 20/21 para as duas equipes, o Wolverhampton venceu o Sheffield United, fora de casa, por 2 a 0. Jiménez e Saiss foram os autores dos gols que garantiram os três pontos aos visitantes.

NO INÍCIO​Logo aos três minutos do primeiro tempo, Raúl Jiménez recebeu cruzamento de Podence e chutou de primeira, no ângulo. Aos seis, Saiss subiu em escanteio cobrado por Pedro Neto e marcou o segundo gol da partida.

BOAS CHANCESA partida foi bastante movimentada e as duas equipes tiveram oportunidades de marcar. O Sheffield, porém, parou em Rui Patrício. Ramsdale garantiu que o placar não fosse mais extenso.