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futebol

Gols no início garantem vitória do Wolves sobre o Sheffield United

Fora de casa, Jiménez e Saiss balançaram as redes nos seis minutos iniciais de partida...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:10

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 16:10
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
No primeiro jogo da Premier League 20/21 para as duas equipes, o Wolverhampton venceu o Sheffield United, fora de casa, por 2 a 0. Jiménez e Saiss foram os autores dos gols que garantiram os três pontos aos visitantes.
NO INÍCIO​Logo aos três minutos do primeiro tempo, Raúl Jiménez recebeu cruzamento de Podence e chutou de primeira, no ângulo. Aos seis, Saiss subiu em escanteio cobrado por Pedro Neto e marcou o segundo gol da partida.
BOAS CHANCESA partida foi bastante movimentada e as duas equipes tiveram oportunidades de marcar. O Sheffield, porém, parou em Rui Patrício. Ramsdale garantiu que o placar não fosse mais extenso.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Na quinta-feira (17), o Wolverhampton recebe o Stoke City, às 15h (horário de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa. No mesmo dia, às 13h30, o Sheffield United enfrenta o Leeds.

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